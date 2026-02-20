Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalanırken, 13'ü tutuklandı. Operasyonda silah, nakit para ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İHA'daki habere göre; Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesi kapsamında operasyon düzenlendi.

29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 29 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 13 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İKAMET VE İŞYERLERİNDE ARAMALAR YAPILDI

Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 42 bin TL nakit para, 2 pompalı tüfek, 1 kırma tüfek ve 13 kartuş, 3 tabanca ve 27 fişek, 28 cep telefonu ile 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.