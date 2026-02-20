Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Mersin'de fuhuş operasyonu: 13 tutuklama

        Mersin'de fuhuş operasyonu: 13 tutuklama

        Mersin'de fuhuşa yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Operasyonda silah, nakit para ile suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda tapu ve araca el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:05 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fuhuş operasyonu: 13 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalanırken, 13'ü tutuklandı. Operasyonda silah, nakit para ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.

        OPERASYON DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre; Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesi kapsamında operasyon düzenlendi.

        29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Operasyonda 29 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

        13 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 13 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        İKAMET VE İŞYERLERİNDE ARAMALAR YAPILDI

        Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 42 bin TL nakit para, 2 pompalı tüfek, 1 kırma tüfek ve 13 kartuş, 3 tabanca ve 27 fişek, 28 cep telefonu ile 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çakmağına gaz doldurduğu tüpün patlamasıyla yüzü yandı

        Erzurum'da çakmağına gaz doldurduğu tüpün patlaması sonucu yüzü ve göğsü yanan gencin hastanedeki tedavisi sürüyor. (AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması