Mersin'de fuhuş operasyonu: 13 tutuklama
Mersin'de fuhuşa yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Operasyonda silah, nakit para ile suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda tapu ve araca el konuldu
OPERASYON DÜZENLENDİ
İHA'daki habere göre; Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesi kapsamında operasyon düzenlendi.
29 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda 29 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
13 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 13 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İKAMET VE İŞYERLERİNDE ARAMALAR YAPILDI
Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 42 bin TL nakit para, 2 pompalı tüfek, 1 kırma tüfek ve 13 kartuş, 3 tabanca ve 27 fişek, 28 cep telefonu ile 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.