        Son dakika Mersin haberleri: Kavga ihbarında ceset bulundu!

        Kavga ihbarında ceset bulundu!

        Mersin'de bir evdeki kavga ihbarına giden polis ekipleri, banyoda cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cansız bedenin 24 yaşındaki Baki B.'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 09:32 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:55
        
        Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis, banyonda 24 yaşındaki bir kişinin cesediyle karşılaştı.

        İHA'nın haberine göre olayla ilgili ölen kişinin ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

        KOMŞULAR KAVGAYI İHBAR ETTİ

        Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın son katındaki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli ölüm ile ilgili Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

        Sakaryada sahilde erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde cesedi bulunan kişinin, İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlüye ait olduğu belirlendi. (AA) 

