Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis, banyonda 24 yaşındaki bir kişinin cesediyle karşılaştı.

İHA'nın haberine göre olayla ilgili ölen kişinin ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

KOMŞULAR KAVGAYI İHBAR ETTİ

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın son katındaki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli ölüm ile ilgili Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.