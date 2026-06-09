Tam 10 yıl sonra... Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli'de, 2016 yılında, evinin önüne çöp bırakmaya çıktığı sırada kurşun yağmuruna tutulan bir dönemin ünlü dans grubu Mezdeke'nin 3 üyesinden biri olan 49 yaşındaki Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili olarak 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı (DHA)