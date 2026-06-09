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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        9 ilde sarı kodlu uyarı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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