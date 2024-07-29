Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 39° Antalya Güneşli 40° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 39° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 26°

REKLAM Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.