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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Antalya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRA İSTANBUL YAĞIŞ BEKLİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK 1-3 DERECE ARTIYOR

Sıcaklığın ise ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, Marmara ve Kuzey Ege'de zamanla kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte alınan son verilere göre beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 20, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 20, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ: 19, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 17, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 15, Parçalı çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı.

KONYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 18, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 4, Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARS: 6, Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN: 9, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 16, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.