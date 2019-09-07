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HaberlerGündemSon dakika... Meteoroloji uyardı! 16 kentte sağanak yağış! - Haberler

Son dakika... Meteoroloji uyardı! 16 kentte sağanak yağış!

HABERTURK.COM

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bunun yanı sıra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Van ve Hatay çevresinde yağış bekleniyor. Bugün yurt genelinde 16 kentte sağanak olacağı belirtiliyor

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritasında 16 kentte sağanak yağış beklendiği bilgisi yer aldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 29, Az bulutlu.

BURSA: 29, Parçalı bulutlu.

ADANA: 35, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 33, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 26, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 26, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 24, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 24, Parçalı bulutlu.

KARS: 23, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık.

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