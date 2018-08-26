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MHP'den 8 maddelik af teklifi

MHP'nin seçim vaatleri arasında yer alan ve "kader mahkumları"nın affını öngören kanun teklifi taslağı tamamlandı. Toplam 8 maddeden oluşan taslakta, "FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri" kapsam dışında tutuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. 'Kader mahkumu', adı üstünde" dedi

26.08.2018 - 12:02 | Güncelleme: AA

MHP'nin, seçim vaatleri arasında yer alan ve "kader mahkumları"nın affını öngören kanun teklifi hazırlıklarında sona geldi. Taslak halindeki teklif 8 maddeden oluşurken, affın kesinlikle FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını kapsamayacağı bildirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı.

Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi.

Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.

MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor.

"TOPLUMDA BİR MUTABAKAT OLUŞMALI"

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının kader mahkumlarını topluma kazandırmak olduğunu, taslak üzerinde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bahçeli'nin mayıs ayında genel çerçevesini çizdiği af teklifiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan 52 affı incelediklerini belirten Yıldız, "Bu 52 affın şekil ve içeriğini inceledim. Heyet olarak bu af ve ceza indirimlerini toplumda bıraktığı olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla beraber inceledik. Hatta öyle aflar var ki Erzincan depreminden sonra depremde yararlılık gösteren mahkumlara bile af çıkarılmış." ifadesini kullandı.

Yıldız, 1991 yılında çıkarılan af ile kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen ve 1999'da çıkarılan affı anımsattı.

Türkiye'de genel affın şartlarının bulunmadığına değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız teklif taslağının içerisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve hükümlünün ailelerini düşünürken, suçtan zarar görenleri, mağdurları gözetmek zorundayız. Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı. Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. 'Kader mahkumu', adı üstünde."

Yıldız, MHP'nin parlamentodaki çoğunluğunun teklifi çıkarmaya yeterli olmadığını, mutlaka parlamentoda diğer partilerden destek görmesi gerektiğini kaydetti.

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