        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP ilk kongre tarihini açıkladı... Sürecin ilk adımı Samsun'da atılacak | Son dakika haberleri

        MHP ilk kongre tarihini açıkladı... Sürecin ilk adımı Samsun'da atılacak

        MHP'de kongre tarihi netleşti. İlk kongre tarihinin 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararı aldı. Yalçın, yaptığı açıklamada, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, millî mutabakat istikametinde devasa bir 'İlk Adım'dır. Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde 'İlk Kongre Adımı'nın da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 13:27 Güncelleme:
        MHP ilk kongre tarihini açıkladı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin ilk ilçe kongresinin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirileceğini belirterek, kongrenin "Terörsüz Türkiye" vizyonunun sembolik ilk adımı olacağını ifade etti.

        "İLK ADIM" NİTELENDİRMESİ

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partinin kongre sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ilk ilçe kongresinin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Yalçın, sembollerin siyaset dilindeki önemine işaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının "ilk adım" olarak nitelendirilmesinin Milli Mücadele ruhunu yansıtan güçlü bir sembol olduğunu belirtti.

        MHP'nin de tarihi anlam taşıyan kavramları siyasi iletişimde kullandığını ifade eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

        "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye'nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı Terörsüz Türkiye fikri de pekâlâ bir siyasi ‘ilk adım'dır.

        Terörün, terörizmin bir siyaset biçimi, bir kavga silahı olarak kullanıldığı; halkın huzur ve düzeninin çalındığı, Türkiye'nin bekasına dönük dış tehdidin giderek büyüdüğü bir dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, millî mutabakat istikametinde devasa bir ‘ilk adım'dır.

        Partimizin 27 Nisan tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ‘ilk kongre adımı'nın da 19 Mayıs Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır. İlkadım Kongresi'nin Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi sembolik bir amaç taşımaktadır.

        İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Millî Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir. Bu vesileyle Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, milletimizin barış, dirlik ve sükûn içinde hayatını sürdürmesi için 19 Mayıs ruhunun diri tutulmasının önemi vurgulanacaktır."

        Yalçın, güçlü milli devlet yapısının yalnızca Türkiye için değil, bölgedeki diğer ülkeler açısından da "sömürgeciliğin panzehri" olduğunu belirterek, İran, Irak, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerin milli devlet yapılarının korunmasının Türkiye'nin güvenliği bakımından hayati önem taşıdığını ifade etti. MHP'nin Samsun İlkadım Kongresi'nin bu bilinçle gerçekleştirileceğini kaydeden Yalçın, kongre sürecinin aynı ruh ve inançla devam edeceğini, 7 Mart 2027'de yapılacak Olağan Büyük Kurultay'a da aynı anlayışla gidileceğini bildirdi.

        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Osimhen'in parası çıktı!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        "Ucuz kurtuldum"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
