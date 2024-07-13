Muğla'nın Milas ilçesi Bafa Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi başladı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Gölü mevkisinde öğleden sonra sarp alanda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Habertürk'ten Cem Özenen'in aktardığı bilgilere göre; ormanlık alanda çıkan yangına uçak ve helikopterlerden oluşan 6 hava aracı müdahale ederken itfaiye ve arazözlerle yerden destek veriyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılarsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

BULGARİSTAN'DAKİ YANGIN TEHDİT EDİYOR

Bulgaristan'da, Türkiye sınırına yakın bir noktada orman yangını çıktı. Edirne'nin sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görülen yangına Bulgaristan ekipleri müdahale ediyor.

Bulgaristan'ın Svilengrad ilçesine bağlı Sudena köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Dumanlar, Edirne'nin Bulgaristan sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görüldü. Dumanların geniş bir alana yayıldığı bölgede Bulgaristan itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, yangının olası Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı takip edildiğini söyledi.