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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Milas ve Arsuz'da orman yangını! Müdahale sürüyor | Son dakika haberleri

        Milas ve Arsuz'da orman yangını! Müdahale sürüyor

        Muğla'nın Milas, Hatay'ın Arsuz ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Diğer yandan Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırını tehdit ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:51
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        Milas ve Arsuz'da orman yangını!
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        Muğla'nın Milas ilçesi Bafa Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi başladı.

        Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Gölü mevkisinde öğleden sonra sarp alanda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

        Habertürk'ten Cem Özenen'in aktardığı bilgilere göre; ormanlık alanda çıkan yangına uçak ve helikopterlerden oluşan 6 hava aracı müdahale ederken itfaiye ve arazözlerle yerden destek veriyor.

        HATAY ARSUZ'DA DA YANGIN ÇIKTI

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Avcılarsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        BULGARİSTAN'DAKİ YANGIN TEHDİT EDİYOR

        Bulgaristan'da, Türkiye sınırına yakın bir noktada orman yangını çıktı. Edirne'nin sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görülen yangına Bulgaristan ekipleri müdahale ediyor.

        Bulgaristan'ın Svilengrad ilçesine bağlı Sudena köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Dumanlar, Edirne'nin Bulgaristan sınırdaki Büyükismailçe köyünden de görüldü. Dumanların geniş bir alana yayıldığı bölgede Bulgaristan itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Yetkililer, yangının olası Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı takip edildiğini söyledi.

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