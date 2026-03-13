Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Nalçik Bulvarı'nda, 22 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, R.Ö. yönetimindeki otomobil, K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarpmış, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya (21) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILMIŞTI

İHA'daki habere göre olayın ardından otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanırken, ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Milli Sporcu Buket Kaya'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, Kaya'nın içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü R.Ö.'nün yargılandığı davada karar çıktı.

"VİCDANEN RAHAT DEĞİLİM"

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık R.Ö. ve avukatı katıldı. Duruşmada konuşan R.Ö., "Pişmanım, vicdanen de rahat değilim. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Savcılık makamı R.Ö.'nün 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmaktan' cezalandırılmasını talep ederken, R.Ö.'nün avukatı, savcılığın mütalaasına katılmadığını belirterek, ortada bir suç olduğunu ancak olayda bilinçli taksirden söz edilemeyeceğin, müvekkilinin en alt sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

3 YIL 10 AY HAPİS VERİLDİ

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti R.Ö.'ye 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası vererek, ehliyetine 9 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.