Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazada karar açıklandı | Kayseri haberleri | Son dakika haberleri

        Milli sporcunun öldüğü kazada karar açıklandı!

        Kayseri'de, milli sporcu 21 yaşındaki Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü R.Ö.'nün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti R.Ö.'ye 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası vererek, ehliyetine 9 ay süreyle el konulmasına hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli sporcunun öldüğü kazada karar açıklandı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Nalçik Bulvarı'nda, 22 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, R.Ö. yönetimindeki otomobil, K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarpmış, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya (21) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILMIŞTI

        İHA'daki habere göre olayın ardından otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanırken, ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        DAVADA KARAR ÇIKTI

        Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Milli Sporcu Buket Kaya'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, Kaya'nın içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü R.Ö.'nün yargılandığı davada karar çıktı.

        "VİCDANEN RAHAT DEĞİLİM"

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık R.Ö. ve avukatı katıldı. Duruşmada konuşan R.Ö., "Pişmanım, vicdanen de rahat değilim. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

        Savcılık makamı R.Ö.'nün 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmaktan' cezalandırılmasını talep ederken, R.Ö.'nün avukatı, savcılığın mütalaasına katılmadığını belirterek, ortada bir suç olduğunu ancak olayda bilinçli taksirden söz edilemeyeceğin, müvekkilinin en alt sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        3 YIL 10 AY HAPİS VERİLDİ

        Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti R.Ö.'ye 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası vererek, ehliyetine 9 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

        Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Eskişehir'deki kayıp kızı babası öldürüp bahçesine gömmüş

        Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Z.Ü., babasının bahçesinde ölü bulundu. Küçük kızı öldürüp gömdüğü iddia edilen babasının intihar ettiği öğrenildi.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu