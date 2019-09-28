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Kredi kartı faizleri düşürüldü

HABERTURK.COM

Merkez Bankası’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türk Lirası cinsi işlemlerde faiz yüzde 2'den yüzde 1.6'ya indirilirken aylık gecikme faizi oranı da yüzde 2.4'ten yüzde 2'ye çekildi. Karar 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak

kredi kartı

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kredi kartı faizlerindeki değişiklik 1 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlayacak

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1,60'a düşürüldü. Aynı zamanda kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2,40'tan yüzde 2'ye çekildi.

Yabancı para cinsinden işlemlerde de kredi kartı akdi faizi yüzde 1.6'dan yüzde 1.28'e çekilirken, aylık gecikme faizleri de yüzde 2'den yüzde 1,68'e çekildi.

 

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası'nın temmuz ve eylül aylarında yaptığı toplam 750 baz puanlık indirim sonrası taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde de faizler birer birer inmişti. 

 

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