Minguzzi ailesine tehditte iddianame! İstanbul'da vahşice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından Minguzzi ailesine yönelik tehditte suça sürüklenen 5 çocukla ilgili iddianame düzenlendi. Savcılık, 5 şüpheli hakkında iddiaya göre "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti

Haber Merkezi Giriş: 13.05.2025 - 12:40 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:10 facebook

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