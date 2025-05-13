Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Minguzzi ailesine tehditte iddianame! | Son dakika haberleri

        Minguzzi ailesine tehditte iddianame!

        İstanbul'da vahşice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından Minguzzi ailesine yönelik tehditte suça sürüklenen 5 çocukla ilgili iddianame düzenlendi. Savcılık, 5 şüpheli hakkında iddiaya göre "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 13.05.2025 - 12:40 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minguzzi ailesine tehditte iddianame!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı