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HaberlerGündem3. Sayfa"BENİ GÖR!" Son dakika: Bisiklet sürücüsü otobüsün altında ezildi!
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Aniden açılan minibüsün kapısına çarpan bisikletli, otobüsün altında kaldı

Yıllardır trafikte var olma mücadelesi veren bisiklet ve motosikletlilerin can verdiği feci kazalara bir yenisi Kahramanmaraş'ta eklendi. Korkunç olayda, elektrikli bisikletle seyir halindeki A.H., minibüsün birden açılan kapısına çarptı. Sürücü ile arkasındaki Mahmut Hüseyin, elektrikli bisikletten yola savruldu. Hüseyin, karşı şeritten gelen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Minibüs aniden kapıyı açtı, sonrası korkunç!
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DHA

Kahramanmaraş'ta, minibüsün birden açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletten yola savrulan Mahmut Hüseyin, karşı şeritten gelen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, gece saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü A.H. elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken park halinde olan 54 VE 072 plakalı minibüsün kapısı M.S. (17) tarafından açıldı. Elektrikli bisiklet minibüsün kapısına çarpıp devrilirken, A.H. ve arkasında bulunan Mahmut Hüseyin yola savruldu.

Mahut Hüseyin o sırada karşıdan gelen R.G.'nin kullandığı 46 BZ 632 plakalı otobüsün atında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mahmut Hüseyin, olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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