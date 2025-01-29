Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde maliye yapılanması yöneticilerinden 'Sözdar Afrin' kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

DHA'nın haberine göre MİT, hedef listesinde yer alan PKK/YPG sözde maliye yapılanması yöneticilerinden Şiraz Ömer'in yerini tespit etti.

Saha ajanlarınca adım adım takip edilen Terörist Ömer, operasyon için en uygun zamanda Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı.

Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava sekretaryasında yer aldı. Bir süre Irak/Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından tekrar Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ'nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün sözde maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak yer aldı.