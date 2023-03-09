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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MKÜ Rektörü Eren: 120 öğrencimizi kaybettik, hâlâ ulaşamadıklarımız var

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da kahreden tablolar ortaya çıkıyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Veysel Eren, "120 öğrencimizi, 70 idari personelimizi ve 40 akademisyenimizi kaybettik. Hala ulaşamadığımız öğrencilerimiz var" dedi

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DHA
  • Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımların olduğu ve birçok binanın ağır hasar aldığı Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi'nin (MKÜ) rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, "120 öğrencimizi kaybettik. Hala ulaşamadığımız öğrencilerimiz var" dedi. 
  • Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik

    DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde büyük yıkımların meydana geldiği Hatay'da, MKÜ'de görev yapan 40 akademisyen, hayatını kaybetti.
  • Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik

    70 idari personelin de yaşamını yitirdiği üniversitede öğrenim gören 120 öğrencinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.
  • Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik

    Eğitim-öğretimin devamlılığı için bahçesine konteyner kent kurulumu yapılan üniversitede Rektör Prof. Dr. Veysel Eren, "Özellikle öğrencilerimiz açısından bunlar tespit edebildiğimiz rakamlar, ileriki dönemlerde artabilir. Hala ulaşamadığımız öğrencilerimiz var" diye konuştu.

     
  • Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik

    Rektör Prof. Dr. Eren, depremde tek ayakta kalanın üniversite hastanesi olduğunu belirtirken, "Deprem sabaha karşı hepimizi evlerimizde yakaladığı için aslında birçok insan evlerinin içindeydi ve evleri yıkıldığında insan kayıpları da çok fazla oldu. Yağmur çok yoğun bir şekilde yağıyordu. Biz kendi yakınlarımızın hayatta olup olmadıklarını anladıktan sonra hızlı bir şekilde üniversiteye intikal ettik. Üniversitede özellikle hastanenin ayakta kalması gerekiyordu. Bölgede çünkü tek ayakta kalan bizim hastanemizdi. Diğerleri yıkılmıştı. Elektrik, su yok. Dolayısıyla hastane hizmetlerinin devam edebilmesi için jeneratör devredeydi. Mazot temin etmek zordu. O konuda epey zorluk çektik. 4'üncü gün elektrik geldi ve ardından su temin ettiğimiz kuyuları onardık. Trafolar onarıldı ve ardından su problemini de çözdük" dedi. 
  • Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik

    TEDBİR AMAÇLI HASTANE BOŞALTILDI

    İlk depremlerde ayakta kalan üniversite hastanesinin 20 Şubat'a kadar hizmet verdiğini aktaran Prof. Dr. Eren, "20 Şubat'a kadar hastanemiz çok güzel bir şekilde hizmet verdi. Binlerce hastaya baktık o süreçte. Doktorlarımız gece gündüz çalıştılar. Özellikle başhekimimiz anne ve babasını kaybetmiş olmasına rağmen burada hastanenin başında sürekli tüm işleri koordine etti. 20 Şubat'taki depremle birlikte hastanemizde bazı hasarlar oluştu. Biz de tedbir amaçlı hastanemizi boşalttık ardından doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız var ve Hatay'ın sağlık hizmetlerine çok fazla ihtiyacı var. O nedenle hızlı bir şekilde bağlantılarımızı kurduk. Amerikalıların kurduğu sahra hastanesi çok kısa sürede devreye girdi. Birkaç gündür de hizmet veriyor. Orada hem sağlık hizmeti veriyoruz hem de eczane hizmeti ve diğer laboratuvar ortamını da sahra hastanesine yani açık alana çekmeye çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.
  • Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik
  • Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik
  • Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik

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