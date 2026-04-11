        Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçen petrol fiyatları sonrası benzin ve motorine gelen zamların ardından, piyasalarda bu kez indirim beklentisi öne çıktı. 11 Nisan güncel akaryakıt fiyatları incelenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyat listesi yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, zam sonrası yeniden indirim ihtimali gündemde. Peki, benzin ve motorine indirim mi geliyor? Benzin ve motorin ne kadar olacak? İşte 11 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Giriş: 11.04.2026 - 23:12 Güncelleme:
        Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, zam sonrası indirim beklentisi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, 11 Nisan akaryakıt fiyatları ve şehir şehir güncel liste araştırılıyor. Son yapılan zamların ardından sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim gelebileceğine işaret ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan sürücüler fiyatlardaki son durumu yakından takip ediyor. İşte "Benzin ve mazot fiyatları son dakika ile 11 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG, akaryakıt fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı...

        MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

        GECE YARISI ZAM GELMİŞTİ

        Motorin ve benzin fiyatları zamlandı. Buna göre motorine 4,13 TL zam geldi. Benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı değil 45 kuruşluk tutarı pompaya yansıtıldı.

        AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

        Akaryakıt piyasasında fiyatlar son dönemde adeta baş döndürücü bir hızla değişiyor. 10 Nisan 2026 itibarıyla küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Orta Doğu’daki ateşkes beklentileriyle motorinde 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL indirim yapılmıştı.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzin: 62.63 TL/LT

        Motorin: 76.56 TL/LT

        LPG: 34.99 TL/LT

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzin: 62.49 TL/LT

        Motorin: 76.42 TL/LT

        LPG: 34.39 TL/LT

        ANKARA

        Benzin: 63.61 TL/LT

        Motorin: 77.69 TL/LT

        LPG: 34.87 TL/LT

        İZMİR

        Benzin: 63.88 TL/LT

        Motorin: 77.97 TL/LT

        LPG: 34.79 TL/LT

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
