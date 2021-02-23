Motorine zam göründü 0:00 / 0:00

Brent petrol ile uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları artıyor. Brent petrol, 65-66 dolar düzeyinde seyrediyor. Bu gelişme önce benzinde zamma yol açtı. Şimdi de motorine zam göründü. Motorinde, yarın gece 20 kuruş düzeyinde zam hesaplanıyor.

Devlet, “eşel mobil” gereğince benzin, motorin ve otogazda zam ihtiyacını, bir süredir ÖTV’den karşılıyor. Devletin, halen benzinde 53, motorinde 41 kuruş ÖTV’den alacağı bulunuyor. Devletin, yeni zamla birlikte motorinde ÖTV alacağı 60 kuruşu aşacak. Sektöre göre, benzin ve motorinde uzunca bir süre indirim zor.



PİYASALAR NE BEKLİYOR?



Sektöre göre, Brent ve küresel düzeyde ürün (benzin ve motorin) fiyatları yükselmeye devam edebilir. Bu durum, akaryakıta yeni artış anlamına geliyor. Peki, benzin ve motorinde indirim ne zaman gündeme gelir? Sektör kaynakları, pompaya yansıyacak indirim için Brent petrolün yanı sıra uluslararası piyasada ürün fiyatlarının da hızla düşmesi gerektiğini belirterek, “Devlet, bu durumda önce ÖTV alacağını tahsil edecek. Alacağını tahsil etmesinin ardından yeni indirimi pompa satış fiyatına yansıtacak. Bu da demektir ki uzun bir süre pompa fiyatında indirim biraz zor” diye konuştu.

FİYAT NE OLURDU?

Zamlar yansıtılsaydı benzin ve motorin fiyatı ne olacaktı? Ankara’da benzinin litre fiyatı 7 TL 84 kuruşa çıkacaktı, 8 TL’ye yaklaşacaktı. İstanbul’da, (Avrupa yakası) 7 TL 76 kuruşu görecekti.

Ankara’da, motorinin litre fiyatı halen 6 TL 68 kuruş. Devletin, 41 kuruş ÖTV alacağı eklendiğinde 7 TL 9 kuruşa çıkacaktı. Birkaç güne kadar gelmesi beklenen zamla 7 TL 30 kuruşa kadar yükselmesi söz konusu olacaktı.

İstanbul’da, (yarın gelmesi beklenen zam hariç) 7 TL 2 kuruş olacaktı.