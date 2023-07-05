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Haberler Otomobil Son dakika: 2023'te ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek
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2023'te ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödenecek. Söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak

Son dakika: 2023'te ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek
HABERTURK.COM

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek.

Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.

YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek.

Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.

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