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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB: Suriye'de 23 terörist etkisiz!

        MSB: Suriye'de 23 terörist etkisiz!

        MSB, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:55
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        MSB: Suriye'de 23 terörist etkisiz!
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        Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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