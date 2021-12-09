MTV'de artış oranı yüzde 25 oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı kararıyla, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürüldü.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e indiren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre, 2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesi gereğince karar verildi.

İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir."

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen kararın hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek.