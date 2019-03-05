Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

"EĞİTİM DEMOKRASİYLE ÇOK YAKINDAN İLGİLİ"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakan Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" dedi.

"BAKANLIĞIMIZIN YAPAY ZEKA STRATEJİSİ BİR AY İÇİNDE ÇIKACAK"

Bakanlığın yapay zeka stratejisinin bir ay içinde çıkacağını belirten Selçuk, "Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz" ifadesini kullandı.

"DESTEK KURSLARININ İYİLEŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ BİR MODELLEME ÇIKARDIK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dershanelere ilişkin şunları kaydetti: "Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık."

TÜM DERSLERLE İLGİLİ VİDEO KÜTÜPHANESİ OLUŞTURULUYOR

Bakan Selçuk, "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz" diye konuştu.

ANAOKULU ZORUNLU OLACAK MI?

Bakan Ziya Selçuk, "5 yaşı zorunlu kılmak üç sene sonra... Bu, takvimde yer verdiğimiz bir şey. 17 bin tane derslik var, bizim ne kadar dersliğe ihtiyacımız var. Fizibilitesi çıktı, ne kadar öğretmen ve derslik gerekiyor, finansmanı ne olacak. Bu zamanla ilgili. Bu kadar dersliği bu sene içerisinde yetiştirmek mümkün değil. 4 yaş ve 3 yaşıyla ilgili de gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek Aile Bakanlığı ve belediyeler açısından çalışmalarımız var. Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor" dedi.

"OKULA BAŞLAMA YAŞINDA 69 AYI BAŞLATACAĞIZ"

Okula başlama yaşıyla ilgili Selçuk, "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

MERDİVENALTI DERSANELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Merdivenaltı dersaneler konusuna değinen Bakan Selçuk, "Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN AÇIKTA KALMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Selçuk, "Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalar öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil" diye konuştu.

"OKUL PROFİLİ ÇALIŞMASI 13 MART'TA KAMUOYUNA TANITILACAK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okul profili adlı çalışmanın 13 Mart'ta açıklanacağını ve kamuoyuna tanıtılacağını bildirdi.

"AMAÇ OKULLARIN İLERLEMELERİ HUSUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Okul profili konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak. Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz" dedi.

Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın da nisanda hizmete gireceğini bildirdi.