        Son dakika: Muş haberleri: Yol verme kavgası kanlı bitti

        Yol verme kavgası kanlı bitti

        Muş'ta trafik kavgası ölümle sonuçlandı. Yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.B.Y., Umut Demir'i yaraladı. Durumu ağır olan genç, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:46
        Trafikteki kavga kanlı bitti
        Muş’ta yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.B.Y., Umut Demir'i yaraladı. Durumu ağır olan genç, hayatını kaybetti.

        YOL VERME MESELESİ CAN ALDI

        İHA'daki habere göre olay, Kale Mahallesi’nde 2 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Umut Demir, 20 yaşındaki E.B.Y. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Umut Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        #Son dakika haberler
        #muş
