Yol verme kavgası kanlı bitti
Muş’ta yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.B.Y., Umut Demir'i yaraladı. Durumu ağır olan genç, hayatını kaybetti.
YOL VERME MESELESİ CAN ALDI
İHA'daki habere göre olay, Kale Mahallesi’nde 2 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Umut Demir, 20 yaşındaki E.B.Y. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Umut Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.