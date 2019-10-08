Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair çok sert açıklamalar yaptı. Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'le aralarında hiçbir sorun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik. Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk adalet var ise bu yaratılmak istenilen algıyı kıracaktır buna inanıyoruz. İnsanlar hem hocamızın hem yönetimin haysiyetine, onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine yorumlar yapmışlar. Bize intikal edenler bunlar. Bunlar bizi çok üzüyor. Ben buradan açıklık ve netlikle ifade ediyorum. Bizim asla Fatih Terim gibi bir derdimiz olmaz. O bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok."

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