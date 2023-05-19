Nakit avans ve KMH'da sınırlama uygulanmayacak

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Merkez Bankası kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını açıkladı.

Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

TCMB tarafından hafta başında yapılan düzenlemeyle kredi kartlarından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alımı uygulaması menkul kıymet tesisi kapsamına alınmıştı.

Dün de düzenlemeyle ilgili bankalara uygulama talimatı gönderilmişti.

Buna göre, nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL üzerindeki kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmişti.

Bunun üzerine bankalar da kredili mevduat hesap limitlerinde düşüşe gitti. Bugünkü kararla düzenleme iptal edilmiş oldu.