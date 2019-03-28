Cumhur İttifakı İzmir Adayı Nihat Zeybekci, Habertürk'te soruları yanıtlıyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN!

Zeybekci'nin açıklamalarından satırbaşları:

Vatandaşlar son derece memnunlar. İzmir'in hemen her tarafını dolaştım. İzmir'de bir kere bile vatandaşlarımızın eliyle, diliyle seviyeyi bozan bir yaklaşımlarının olmadığını gördüm. O yüzden teşekkür ediyorum hemşehrilerimize. Demokratik bir olgunluk gördüm. Ocak'ın sonuna doğru projelerimizi açıkladık. 65 bin kişiyle anket çalışması yaptık. İzmir'in meseleleri, problemleri, çözüm önerilerini sorduk. Daha sonra 84 bin kişiye yeniden sorduk. Seçim kampanyalarımızı o sonuçlar oluşturdu.

"AK PARTİ TRABZON KALIBINI GELİP BURADA ÇALIŞTIRAMAZSINIZ"

Çok önceden de kullandığım bir sözdü o. Bütün siyasi partiler için geçerli. İzmir'de AK Parti zorlanıyor mu? Demek ki biz anlatamadık. Toplumun tamamını kucaklamak istiyorsanız ana omurganızı kaybetmeden, siyasi duruşunuzu bozmadan oranın realitesine uygun hale gelmesi lazımdır. Konya'daki bir AK Parti kalıbını, Trabzon'daki AK Parti, Rize'deki AK Parti kalıbını buraya koyarsanız çalışmaz. Yerel kültürlerin, hassasiyetlerin kucaklanması ve içine sindirilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu benim tüm siyasi partilere tavsiyemdir.