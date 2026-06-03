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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA! Nişantaşı’nda eğlence mekanına 2 gün arayla çifte saldırı: 4 yaralı 6 gözaltı Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Nişantaşı’nda eğlence mekanına 2 gün arayla çifte saldırı: 4 yaralı 6 gözaltı

        İstanbul'un Şişli ilçesinde Nişantaşı'nda bulunan bir eğlence mekanına iki gün arayla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Yapılan çalışmalarla 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        Nişantaşı'nda eğlence mekanına çifte saldırı

        Nişantaşı’nda bir eğlence mekanına 2 gün arayla 2 silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda Kerem E. (22), Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. (28) yaralandı. İkinci saldırıda ise güvenlik görevlisi Yasin B. (27) kasığından yaralandı. Saldırıda çevredeki bir mağazanın camına da kurşun isabet etti. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlk olay, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 04.55 sıralarında Şişli Nişantaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanının önünde bulunan Kerem E., Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Kerem E., Hami Y. ve Tolga Ç. ayağından yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 boş kovan, 1 mermi ve tabanca bulundu.

        2 GÜN SONRA BİR DAHA ATEŞ AÇILDI

        İkinci olay ise 1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sıralarında aynı eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi, iş yerine doğru tabancayla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin B. kasığından yaralandı. Açılan ateş sırasında yan taraftaki bir mağazanın vitrin camına da kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        7 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin B. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 7 boş kovan ve 1 mermi bulundu.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü koordineli çalışmalarda Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ. gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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