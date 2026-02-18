O anlar kamerada! İstanbul Büyükçekmece'de İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptı, dönerek durabildi! İstanbul'da, Büyükçekmece'de D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü bariyere çarparak kendi etrafında dönüp durdu. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 18.02.2026 - 15:35 Güncelleme: 18.02.2026 - 15:35

