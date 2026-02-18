Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: O anlar kamerada! İstanbul Büyükçekmece'de İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptı | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! İstanbul Büyükçekmece'de İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptı, dönerek durabildi!

        İstanbul'da, Büyükçekmece'de D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü bariyere çarparak kendi etrafında dönüp durdu. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 15:35 Güncelleme: 18.02.2026 - 15:35
        İETT kazası... Dönerek durabildi!
        Büyükçekmece'de, İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

        OTOBÜS BARİYERE ÇARPTI

        D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü bariyere çarptı.

        DÖNEREK DURABİLDİ

        Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi etrafında dönerek durabildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin görüntülerde, otobüsün bariyerlere çarpması ve kendi etrafında döndükten sonra durması, bu sırada da aynı istikamette otobüsün arkasından seyreden araçların bulunması yer alıyor.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
