O anlar kamerada! İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin gişelerdeki beton bariyerlere çarpıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
BETON BARİYERLERE ÇARPTI
İHA'daki habere göre kaza; Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarptı.
TAKLA ATARAK DURABİLDİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Ankara istikameti üzerinde takla atarak durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR
Araç içerisinde sıkışan sürücü D.Ç. ve yanındaki yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde gişelere girdiği; ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek bir anda beton bariyerlere girdiği anlar dikkat çekti.