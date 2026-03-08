Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: O anlar kamerada! İstanbul'da trafikte kavga eden sürücüler 602 bin TL ceza kesilerek tutuklandı | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! İstanbul'da trafikte kavga eden sürücüler 602 bin TL ceza kesilerek tutuklandı

        İstanbul'da trafikte tartıştıkları anları sosyal medyada paylaşan iki sürücü yakalandı. Sürücülere toplam 602 bin 492 TL trafik cezası kesilirken araçları 60 gün trafikten men edildi, ehliyetlerine de el konuldu. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hem para cezası hem de tutuklama!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Arnavutköy'de trafikte tartışma görüntülerinin sosyal medyada paylan iki sürücü yakalandı. 602 bin 492 TL para cezası uygulanan sürücüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan araç sürücülerinin A.C. ve Y.K. olduğu tespit edildi.

        602 BİN 492 TL'LİK PARA CEZASI

        Yapılan incelemede olayın İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldiği belirlendi. Araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "sürücü olmadığı halde motorlu araç kullanmak", "duraklamak" ve "sürücü belgesi olmayan kişilerin motorlu taşıt sürmesine izin vermek" maddelerinden toplam 602 bin 492 TL trafik idari para cezası uygulandı.

        ARAÇLARA 60 GÜNLÜK MEN

        Uygulanan cezai işlem kapsamında araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Öte yandan sürücüler A.C. ve Y.K., haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kasktan ceza yememek için plakasını kapattı, yediği cezayı görünce hayatının pişmanlığını yaşadı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polisinin durdurduğu plakası kağıtla kapatılmış motosikletin sürücüsüne 140 bin TL para cezası uygulanırken, motosiklet 30 günlüğüne trafikten men edildi. Kaskının çalındığını ve ceza yememek için kapattığını belirten motosiklet sürücüsü, "Plakanızı kapatmayın, ...
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon