Arnavutköy'de trafikte tartışma görüntülerinin sosyal medyada paylan iki sürücü yakalandı. 602 bin 492 TL para cezası uygulanan sürücüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan araç sürücülerinin A.C. ve Y.K. olduğu tespit edildi.

602 BİN 492 TL'LİK PARA CEZASI

Yapılan incelemede olayın İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldiği belirlendi. Araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "sürücü olmadığı halde motorlu araç kullanmak", "duraklamak" ve "sürücü belgesi olmayan kişilerin motorlu taşıt sürmesine izin vermek" maddelerinden toplam 602 bin 492 TL trafik idari para cezası uygulandı.

ARAÇLARA 60 GÜNLÜK MEN

Uygulanan cezai işlem kapsamında araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan sürücüler A.C. ve Y.K., haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.