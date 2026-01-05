Habertürk
        Son dakika: Ömer Çelik: Bunlar esasen yok hükmünde

        Ömer Çelik: Bunlar esasen yok hükmünde

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zaman zaman "Türkiye düşmanı" bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:20
        Ömer Çelik: Bunlar esasen yok hükmünde
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından açıklama yaptı.

        Çelik şu ifadeleri kullandı:

        "Zaman zaman “Türkiye düşmanı” bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir.

        Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir.

        Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk...

        Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da “bir” olduğumuzu ve “birliğimizin” ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.

        Milletimiz ve devletimiz varolsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."

