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        On numara sonuçları açıklandı! 7 Temmuz 2023 On numara çekilişi sonucu sorgulama

        Haftanın son On Numara çekilişinde sonuçlar canlı yayında açıklandı. Sisal Şans tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde sonuçların açıklanmasının ardından bilet sorgulama süreci başladı. Şans oyunu severler için On Numara'da kazandıran numaraları haberimizde bir araya getirdik. İşte 7 Temmuz Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 20:13
        On Numara'da şanslı numaralar...
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        Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişi sonuçları saat 20:00'de açıklandı. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 7 Temmuz 2023 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        7 TEMMUZ 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

        1 - 3 - 4 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 21 - 23

        34 - 46 - 52 - 54 - 57 - 58 - 60 - 63 - 65 - 69 - 80

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

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        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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