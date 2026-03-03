Karabük'ün Yenice ilçesinde önünde bekleyen araç yüzünden duraklamak zorunda kaldığı sırada kornaya bastığı gerekçesiyle baba-oğlun saldırısına maruz kalan Faruk Bostancı "Gece 3'e kadar karakoldayken ‘Sana ceza yazılmayacak, senin hiçbir suçun yok' diyen jandarma, bir gün sonra ceza yazdı" ifadelerini kullandı.

Sarayköy mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre Şirinköy köyü istikametine seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Faruk Bostancı (21), yol üzerinde iki kişinin durdukları otomobildeki bir kişiyle tartıştığını gördü. Bostancı, aracının dörtlü ikaz lambalarını yakarak beklemeye başladı.

Bu sırada araç kuyruğunda bekleyen bazı sürücülerin kornaya basması üzerine, baba ile oğul oldukları öğrenilen Hasan Baran B. ile Murat B., kornaya basanın Bostancı olduğunu zannederek gençle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul, Bostancı'yı önce araç içerisinde, ardından araçtan indirerek darbetti. Araç kuyruğunda bekleyen vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaralanan Bostancı, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın taraflarından Faruk Bostancı, yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan geliyordum. Şirinköy Köyü istikametine seyir halindeyken Sarayköy civarına geldiğimde önümde yolun ortasında bir araç duruyordu. Ben yoldan geçemedim, bekledim. Dörtlülerimi yaktım. Aracın kapıları açık ama aracın içinde kimse yok. İki önümde bir araç daha vardı ama etrafı kalabalıktı. Oradan gencin bir tanesi geldi, kimsenin olmadığı arabanın açık olan kapıları kapattı. O kapıları kapatınca ben aradan geçtim ama yine olayın ortasında kaldığım için durmak zorunda kaldım. Öne geçince iki kişinin önümdeki araçta bulunanları darp ettiğini gördüm. Dörtlü ikaz lambalarımı yakıp beklerken arkadaki araçlar korna çalmaya başladı" dedi.

''BABASI BANA YUMRUM ATMAYA BAŞLADI''

Bostancı, tartışmanın ardından öndeki aracın sürücüsünün oğlunun kendisine parmak salladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada bir dakika bekleyemiyor musun? Milletle papaz olduk, senle de papaz olmayalım diyerek bağırınca ben de bunun üstüne, ‘Ne bağırıyorsun?' dedim. Bunu dedikten sonra babası gelerek camdan doğru bana yumruk atmaya başladı. Oğlu da sağ tarafa geçerek sıkıştırmaya başladı."