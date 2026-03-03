Önce darp edildi, sonrasında 180 bin TL'lik cezayla neye uğradığını şaşırdı
Karabük'ün Yenice ilçesinde önünde bekleyen araç yüzünden duraklamak zorunda kaldığı sırada kornaya bastığı gerekçesiyle baba-oğlun saldırısına maruz kaldı
Karabük'ün Yenice ilçesinde önünde bekleyen araç yüzünden duraklamak zorunda kaldığı sırada kornaya bastığı gerekçesiyle baba-oğlun saldırısına maruz kalan Faruk Bostancı "Gece 3'e kadar karakoldayken ‘Sana ceza yazılmayacak, senin hiçbir suçun yok' diyen jandarma, bir gün sonra ceza yazdı" ifadelerini kullandı.
DÖRTLÜ İKAZ LAMBALARINI YAKARAK BEKLEMEYE BAŞLADI
Sarayköy mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre Şirinköy köyü istikametine seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Faruk Bostancı (21), yol üzerinde iki kişinin durdukları otomobildeki bir kişiyle tartıştığını gördü. Bostancı, aracının dörtlü ikaz lambalarını yakarak beklemeye başladı.
Bu sırada araç kuyruğunda bekleyen bazı sürücülerin kornaya basması üzerine, baba ile oğul oldukları öğrenilen Hasan Baran B. ile Murat B., kornaya basanın Bostancı olduğunu zannederek gençle tartışmaya başladı.
ARAÇTAN İNEREK DARP ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul, Bostancı'yı önce araç içerisinde, ardından araçtan indirerek darbetti. Araç kuyruğunda bekleyen vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaralanan Bostancı, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayın taraflarından Faruk Bostancı, yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan geliyordum. Şirinköy Köyü istikametine seyir halindeyken Sarayköy civarına geldiğimde önümde yolun ortasında bir araç duruyordu. Ben yoldan geçemedim, bekledim. Dörtlülerimi yaktım. Aracın kapıları açık ama aracın içinde kimse yok. İki önümde bir araç daha vardı ama etrafı kalabalıktı. Oradan gencin bir tanesi geldi, kimsenin olmadığı arabanın açık olan kapıları kapattı. O kapıları kapatınca ben aradan geçtim ama yine olayın ortasında kaldığım için durmak zorunda kaldım. Öne geçince iki kişinin önümdeki araçta bulunanları darp ettiğini gördüm. Dörtlü ikaz lambalarımı yakıp beklerken arkadaki araçlar korna çalmaya başladı" dedi.
''BABASI BANA YUMRUM ATMAYA BAŞLADI''
Bostancı, tartışmanın ardından öndeki aracın sürücüsünün oğlunun kendisine parmak salladığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Burada bir dakika bekleyemiyor musun? Milletle papaz olduk, senle de papaz olmayalım diyerek bağırınca ben de bunun üstüne, ‘Ne bağırıyorsun?' dedim. Bunu dedikten sonra babası gelerek camdan doğru bana yumruk atmaya başladı. Oğlu da sağ tarafa geçerek sıkıştırmaya başladı."
"Araç içerisinde bayağı darp edildim. Bunun üzerine kendimi araçtan dışarı atmak zorunda kaldım" diyen Bostancı, "O anda boğazıma yapışıp arabanın üzerine yatırdılar. Arbede yaşadık orada. Ondan sonra ‘beni bırakın, gideyim' diyerek aracıma binmeye çalışırken kazağımdan tutup yırttı. Can havliyle aracıma binerek, aileme ve jandarmaya haber vermek için elime telefonu aldığımda bu sefer de telefonumu gasp ettiler. Telefonu almak için arabadan inmek durumun kalınca babası boynuma yapışıp ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Eski muhtarım ben' diyerek tehdit etti" ifadelerine yer verdi.
''ŞİKAYETİ GERİ ALMAMI İSTEDİLER''
Bostancı, "Hastaneye başvurup darp raporumu aldıktan sonra görevliler raporu jandarmanın alacağını söylediler. İftardan sonrada karakola gittik. Gece yarısından sonra 3'e kadar karakolda kaldık. Karakoldayken, Zonguldak ve köydeki tanıdıklarıma ulaşıp şikayeti geri almamı istediler. Ben de şikayeti geri çekmedim. Bunu istemelerindeki sebep infazları olduğu içinmiş" diye konuştu.
''180 BİN TL CEZA KESİLDİ''
Bostancı, yaşananları aktarırken, "Bir gün sonra karakoldan arandım. Karakola gittiğimde darp edenlerin beyanına göre, ‘başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek iddiasıyla' 180 bin TL para cezası yazılarak ehliyetime el konuldu, aracım bağlandı. İddialarına göre ilk ben onlara saldırmışım, ilk araçtan ben inmişim. Gece 3'e kadar karakoldayken ‘Sana ceza yazılmayacak, senin hiçbir suçun yok' diyen jandarma, bir gün sonra ceza yazdı" ifadelerini kullandı. Bostancı, Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Müessesinde çalışan ve kendisine saldıran şahıslar hakkındaki şikayetini sürdüreceğini söyledi.