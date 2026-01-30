Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ordu'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 tutuklama

        Ordu'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 tutuklama

        Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, ekipler mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        SOKAK SATICILARINA OPERASYON

        İHA'nın haberine göre; Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

        Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 89 adet sentetik ecza, 16,08 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

        12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Yakalanan 14 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının şehrin her noktasında artarak devam edeceği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, yoğun bakıma alındı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık