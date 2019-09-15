Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırının ardından Ortadoğu'da peş peşe sert açıklamalar gelmeye başladı. Suudi Arabistan petrol tesislerine yönelik saldırıdan Irak'ı sorumlu tutarken Irak Başbakanlık Ofisi, saldırı iddialarını yalanladı.

ABD, SALDIRIYLA İLGİLİ İRAN'I SUÇLADI

DHA'da yer alan habere göre saldırıyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in diplomasi yapıyormuş gibi davrandığını, Tahran'ın Suudi Arabistan'a yönelik 100'e yakın saldırının arkasında olduğunu savunarak "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

"2 BİN KM'YE KADAR ABD ÜSLERİ MENZİLİMİZDE"

Bu açıklamaların ardından ise katıldığı bir TV programında konuşan İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Hajizadeh, "Herkes bilmeli ki, İran çevresinde 2 bin kilometreye kadar tüm ABD´nin askeri üsleri ve gemileri İran füzelerinin menzilinde. Tam teşekküllü savaş için kendimizi sürekli hazırlıyoruz" dedi.