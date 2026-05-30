Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Osmaniye’de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Osmaniye’de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        D-400 kara yoluna bağlantı kavşağında iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 27 yaşındaki Hasan Tülü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 09:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 araçlı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        Osmaniye’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        3 ARAÇ ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza; D-400 kara yolunu Murat Kurum Bey Mahallesi’ne bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, aynı yönde seyir halinde bulunan hafif ticari araca çarptı.

        7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 27 yaşındaki Hasan Tülü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 24 Mayıs 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        Putin'in Çin ziyareti nasıl okunmalı? Küresel gerilimler ve Pekin-Moskova ittifakı... Çin'de her önüne gelen tavsiye veremeyecek! Evden çalışanların mesaisi ne zaman bitiyor? Yıldırım'ın yeni yönetim tarzı daha katılımcı mı olacak? Ben'ce Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler sunum...
        #Osmaniye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tatilciler dönüş yolunda
        Tatilciler dönüş yolunda
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma