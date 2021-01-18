Üniversiteye hazırlanan milyonlarca öğrenci ve vatandaş 2021 YKS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Peki, YKS 2021 ne zaman? İşte YKS tarihi...
2021 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ÖSYM 2021 takviminin açıklandığını duyurdu. Buna göre; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.
ÖSYM Başkanı; "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.
ÖSYM TAKVİMİ 2021
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