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SON DAKİKA: ÖSYM YKS 2021 tarihini açıklandı! YKS 2021 ne zaman?

YKS 2021 ne zaman? Sorusu bu yıl üniversite sınavına girmeye hazırlanan vatandaşlarımız tarafından araştırılıyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından TYT, AYT ve YKS 2021 tarihlerini açıkladı. İşte 2021 YKS tarihi...

SON DAKİKA: ÖSYM YKS 2021 tarihini açıklandı! YKS 2021 ne zaman?

Üniversiteye hazırlanan milyonlarca öğrenci ve vatandaş 2021 YKS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Peki, YKS 2021 ne zaman? İşte YKS tarihi...

2021 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ÖSYM 2021 takviminin açıklandığını duyurdu. Buna göre; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

ÖSYM Başkanı; "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır

Adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

ÖSYM TAKVİMİ 2021

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