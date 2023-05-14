Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Anayasa Son dakika: Oylarını kullanmak için deprem bölgesine akın ettiler - En Son Haberler
ABONE OL

Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınların kavuştu

Milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Depremin vurduğu kentlerde de seçim hareketliliği yaşandı. Felaketten sonra farklı illere giden Hatay'daki seçmenler de şehre geldi. Depremzedeler sandık başında karşılaştıkları yakınlarıyla da hasret giderdi

Son dakika: Oylarını kullanmak için deprem bölgesine akın ettiler - En Son Haberler
DHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Hatay'a dönen bazı depremzedeler, sandık başında karşılaştıkları yakınları ile hasret giderip, duygusal anlar yaşadı.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, okul bahçelerine kurulan konteynerlerde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kente dönen depremzedeler, sandık başında yakınları ile hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan seçmenler, daha sonra Hatay sokaklarını gezdi.

"BURUK BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Deprem felaketinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarının yanına giden Nahide Bayram, "Oy kullanmak için geldik. Arkadaşlarımı, komşularımı gördüm. Birbirimizi çok özlemişiz. Çok güzel bir duygu ancak acımız var. Yapacak bir şey yok, düzeleceğiz" dedi. Mersin'den kente dönen Sevinç Yıldırım ise "Komşularım geldi, görünce duygulandım. Mahallemize geri dönemedik. Şu anda sevinç gözyaşları döküyorum. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi Sonuçları için Tıklayınız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Müşahitlerin başına tavandan sıva parçaları düştü
GÜNDEM Müşahitlerin başına tavandan sıva parçaları düştü
Kadıköy Seçim Sonuçları 2023: Kadıköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Kadıköy Seçim Sonuçları
Arnavutköy Seçim Sonuçları 2023: Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Arnavutköy Seçim Sonuçları
Fatih Seçim Sonuçları 2023: Fatih Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Fatih Seçim Sonuçları
Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi
GÜNDEM Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını ...
Esenyurt Seçim Sonuçları 2023: Esenyurt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Esenyurt Seçim Sonuçları
Son dakika haberleri: İşte sandık görevlilerinin ettiği "sandık yemini!" - 2023 Genel Seçimi sandık yemini nedir?
GÜNDEM İşte sandık görevlilerinin ettiği "sandık yemini!"
Esenler Seçim Sonuçları 2023: Esenler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Esenler Seçim Sonuçları
Oy için dönen Hataylılar, yakınlarını görünce duygusal anlar yaşandı
GÜNDEM Oy için döndüler, duygusal anlar yaşandı
Halfeti, Harran, Viranşehir Seçim Sonuçları 2023: Halfeti, Harran, Viranşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?
GÜNDEM 2023 Halfeti, Harran, Viranşehir seçim sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.