Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde parkta oynadıkları helyum gazı dolu iki balonun patlaması sonucu 2 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde parkta oynadıkları helyum gazı dolu iki balonun patlaması sonucu 2 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı.
2 KIZ ÇOCUĞU YARALANDI
Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Park 75’te meydana geldi. Parkta 2 kız çocuğu, ellerindeki helyum gazı dolu 2 balona doğru çakmak çaktı. Bu sırada balonlar patlarken, çocukların yüzlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
