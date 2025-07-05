CHP lideri Özel parti MYK'sı ile toplandı Adana, Antalya ve Adıyaman'da belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat: 10.30'da parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile toplandı. Özel'in toplantının ardından son gözaltılarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Habertürk Giriş: 05.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:38 facebook

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