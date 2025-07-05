CHP lideri Özel parti MYK'sı ile toplandı
Adana, Antalya ve Adıyaman'da belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat: 10.30'da parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile toplandı. Özel'in toplantının ardından son gözaltılarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.
Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK (Merkez Yürütme Kurulu) üyelerini acil olarak toplantıya çağırdı. Saat: 10.30'da başlayan toplantının ardından Özel'in konuya ilişkin basına açıklama yapacağı öğrenildi.