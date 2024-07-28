Park kavgasında çatışma çıktı! Cinayet işlendi
İstanbul Zeytinburnu'nda aynı sokakta esnaflık yapan kişiler arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada esnaflardan 2 çocuk babası Kadir Temiş (37) silahla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İhsan D. ve iki yeğeni Gökhan D. ile Yusuf D.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Dükkana gelip arabaya sürtmüşsünüz' dedi. İş yerine ateş etti karşılık verdik" ifadelerini kullandı
Kan donduran olay, 23 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu'nda meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sokağa aracını park etmek isteyen bir kişi Kadir Temiş’in aracına sürttü. Olayı gören Kadir Temiş ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
Tartışma sırasında otomobilde bulunan iki kişi ile Temiş arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaralanan Temiş yere yığılırken, iki kişi Temiş'in dükkanına da silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Temiş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Temiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 23 adet kovan bulundu. Kaçan iki kişinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri aynı sokakta iş yerleri bulunan ve olay sırasında hafif yaralanan şüpheli İhsan D. (47) ile yeğenleri olan Yusuf (18) ve Gökhan D.’yi (33) gözaltına aldı.
"AĞABEYİM SİLAHI ALIP KARŞILIK VERDİ"
Şüphelilerden Yusuf D. emniyette verdiği ifadede, “Kadir Temiş iş yerimize geldi ve arabama çarptınız diyerek tartışma çıkardı. Ardından iş yerine doğru ateş açtı. Amcam İhsan D. yaralandı. O sırada ağabeyim Gökhan D. de silahla karşılık verdi” dedi. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.