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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Petek'in katiline ceza indirimi! | Son dakika haberleri

        Petek'in katiline ceza indirimi!

        Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi Berşan Aksak tarafından vahşice öldürülen Petek Aksak cinayeti davasında karar çıktı. Mahkeme, katili 'haksız tahrik' indirimiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından konuşan Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu, "Kızım ömür boyu toprak altında yatacak, o caninin de ömür boyu hapiste yatması için mücadele edeceğim. Önce Allah'a sonra adalete güveniyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:13
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        Petek'in katiline ceza indirimi!
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        Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak'ı (22) tabancayla öldüren Berşan Aksak (23), 'haksız tahrik' indirimiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre kentte geçen yıl 13 Nisan'da Berşan Aksak, Ramazan Bayramı nedeniyle çocuklarını görmek istediğini belirtip, boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Petek Aksak'ı buluşmaya çağırdı.

        3 EL ATEŞ ETTİ

        Kızı E.'yi (4) yanına alan Petek Aksak, Berşan Aksak ile bir araya geldi. Berşan Aksak, iddiaya göre; kızı olmadan konuşmak istedi. Kızını evine bırakan Petek Aksak, bu kez Berşan Aksak ile Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki hatıra ormanında buluştu.

        Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Berşan Aksak, çıkardığı tabanca ile 3 el ateş açıp Petek Aksak'ı öldürdü. Kaçan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ilk ifadesinde; tartışma sırasında olayın aniden geliştiğini iddia eden Aksak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        KARAR DURUŞMASI

        Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Berşan Aksak, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya sanık Aksak'ın yanı sıra öldürülen Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu ile babası Hakan Otçu ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Berşan Aksak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteğini yineledi.

        "İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMASIN"

        Duruşmada söz alan Aksak ailesinin avukatı Hakan Yalçıntuğ, sanık Berşan Aksak hakkında, duruşmaya takım elbiseyle giyip kravat taktığı için iyi hal indirimi yapılmamasını istedi. Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu da kızının sürekli şiddet gördüğünü ve bu ölümü hak etmediğini belirterek, "Kızımı Allah verdi Allah alır, o değil" diye konuştu.

        Duruşmada söz alan sanık Berşan Aksak ise kızını özlediğini belirterek, "Kızımın kokusuna hasret bir şekilde gençliğimi cezaevinde geçiriyorum" dedi. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan sanık Berşan Aksak hakkında iyi hal indirimi uygulamazken, oy çokluğuyla 'haksız tahrik' indirimine gidip, 24 yıl hapis cezası verdi.

        "ÖMÜR BOYU HAPİSTE YATSIN"

        Duruşmanın ardından konuşan Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu, Berşan Aksak'a verilen cezayı az bulduklarını belirterek, konuyu bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyleyerek, "Kızım ömür boyu toprak altında yatacak, o caninin de ömür boyu hapiste yatması için mücadele edeceğim. Önce Allah'a sonra adalete güveniyorum" dedi.

        Baba Hakkı Otçu da "Benim canım gitmişken verilen 24 yıllık ceza az. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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