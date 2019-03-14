Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus'a, "futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması" gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Evkur Yeni Malatya - Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan arasında yaşandığı belirtilen kavga ile ilgili TFF soruşturma başlatmıştı. Maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı....." diye küfür ettiği öne sürülmüştü.