DHA

5 Şubat 2020'de 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı. Kazazedelerden bazıları adına, uçağın üreticisi Boeing ve uçak sahibi MSN şirketine Amerika'da tazminat davası açıldı. Türk kazazedeler adına Chicago'daki HELP Hukuk Ofisi LLC'den Chicago Barosuna kayıtlı avukat Seyit A. Şahin ve Amerika'nın ünlü avukatlarından Napoli Shkolnik PLLC hukuk firmasından Hunter J. Shkolnik tarafından kazada Boeing uçağıyla ilgili "İhmal, ürün sorumluluğu ve garantinin ihlali" iddialarıyla firmanın uluslararası merkezi olan Chicago'da tazminat davası açtı. Amerikan yasalarına göre, davanın kazanılması halinde tazminat miktarı jüri tarafından belirleniyor, tazminatın milyon dolarları bulabileceği de ifade ediliyor.

"TÜRK VATANDAŞLARININ HAKLARININ ARANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kazada yaralanan bazı kazazedelerin avukatı Seyit Şahin, şunları söyledi:

"Biz, kazada yaralanan Türk vatandaşlarından bazılarının haklarının aranması açısından arkamda görmüş olduğunuz Chicago Mahkemeleri'nde uçağın üreticisi firması Boeing aleyhine tazminat davamızı açtık. Tabii bu dava Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde Türk vatandaşlarının haklarının aranması yönünden Türk hukuk tarihi açısından önem arz eden bir dava. Söz konusu davayı ben ve yine Amerikalı üç kıymetli meslektaşımız yürüteceğiz. Bu meslektaşlarımızdan biri yine Amerika'nın çok ünlü avukatlarından sayın Hunter Shkolnik, Türk vatandaşların haklarının sonuna kadar aranması ve adaletin yerini bulması için biz burada hukukçular olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah olumlu bir sonuç alacağımızı umut ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz. İnşallah Boeing'in kusuru nedeniyle gerekli tazminatı ödemesini sağlayacağız."

BASIN AÇIKLAMASI

Davaya ilişkin avukat Seyit Şahin tarafından gönderilen basın açıklamasında ise, "Davada, Boeing´in uçağın autobrake ve speedbrake sistemlerinin tasarımı ve/veya imalatında ihmali olduğunu iddia ediliyor. Bunlar, uçağı touchdown´dan sonra yavaşlatmayı amaçlayan otomatik sistemlerdir. Ancak, 2193 sefer sayılı uçuşta bu sistemler arızalandı. Veriler, kaptan pilotun manuel fren uygulamak zorunda kalmadan önce yavaşlama cihazlarının kullanılmadığı 6 saniyelik bir süre olduğunu göstermektedir. Avukat Hunter J. Shkolnik, 'Bu önlenebilir olayda kalbimiz, yakınları yaralanan ailelerle beraber. Hiçbir tazminat can kaybının yerini alamaz, bu trajik olaya neden olanlara adaletin uygulanması için olaydan etkilenenleri temsil ediyoruz'" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Soruşturmaya ulaşan bilirkişi raporuna göre, şüpheli olarak yer alan kaptan pilot Mahmut Aslan asli kusurlu bulunmuştu. İkinci pilot Ferdinant Pondaag tali kusurlu bulunurken, soruşturmada şüpheli olmayan, Sabiha Gökçen ve Yeşilköy kulelerinde görevli iki kişi de kusurlu bulunmuştu.