İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütü Gençlik Yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

ORMAN VE TARIM ARAZİLERİNİN YAKILMASI TALİMATI

DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, 17 şüphelinin, örgüt tarafından ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması ile tren-hızlı tren hatlarına sabotaj düzenlenmesine ilişkin örgüt içerisinde görevlendirildiği belirlendi.

PARA FİNANS ETTİKLERİ İDDİASI

Bazı şüphelilerin söz konusu eylemler için para finans ettiği öğrenilen soruşturmada, ayrıca 26 şüphelinin de bu faaliyetlere katıldığı tespit edildi.

43 ŞÜPHELİDEN 38'İ GÖZALTINDA

Toplamda 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.