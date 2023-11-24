Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika PKK operasyonu: İstanbul'da bölücü örgüte büyük operasyon: 38 gözaltı!

        İstanbul'da bölücü örgüte büyük operasyon: 38 gözaltı!

        İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde yer alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Operasyonun 43 şüpheliyi kapsadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da bölücü örgüte büyük operasyon: 38 gözaltı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütü Gençlik Yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        ORMAN VE TARIM ARAZİLERİNİN YAKILMASI TALİMATI

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, 17 şüphelinin, örgüt tarafından ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması ile tren-hızlı tren hatlarına sabotaj düzenlenmesine ilişkin örgüt içerisinde görevlendirildiği belirlendi.

        PARA FİNANS ETTİKLERİ İDDİASI

        Bazı şüphelilerin söz konusu eylemler için para finans ettiği öğrenilen soruşturmada, ayrıca 26 şüphelinin de bu faaliyetlere katıldığı tespit edildi.

        43 ŞÜPHELİDEN 38'İ GÖZALTINDA

        Toplamda 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #PKK operasyonu
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var