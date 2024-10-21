Dilan Polat ve kardeşi serbest bırakıldı Yargılandıkları davada tahliye edilen Polat çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre savcılık Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti ve 2 kardeş hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre başlatılan soruşturma kapmasında Dilan Polat ve kardeşi Sıla Polat gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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