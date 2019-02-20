Putin geçen seneki seçimlerde yeniden zafer kazanıp 2024'e kadar görevde kalacağı kesinleştirmesi ardından ilk kez parlamento ve ulusa sesleniyor.

Ulusa sesleniş konuşmaları genellikle Kremlin'de gerçekleştirilirken, ancak geçen yıl ve bu yıl, konuşma Kremlin dışına taşındı. Putin, şehrin sergi salonu olarak da kullanılan tarihi binası Gostiny Dvor'dan sesleniyor.

Rusya Devlet Başkanı'nın konuşması, bakanların ve hükümet üyelerinin, yetkililerin dış politikaları, ülke sorunları hakkında olacağı düşünülüyor.

Putin geçen seneki konuşmasında, ülkesinin her savunma sistemini geçebilecek yenilmez silahlar geliştirdiğini anlatmıştı. Bu yılki konuşmasındaysa iç politika ve ekonomi konularına geniş bir yer ayırması bekleniyor.

761 GAZETECİ AKREDİTASYON YAPTIRDI

Putin'in devlet televizyonlarından canlı olarak yayınlanan parlamento ve ulusa sesleniş konuşması için 761 Rus ve yabancı gazetecinin akreditasyon işlemi yaptırdığı belirtildi.

"BAŞKALARINDAN ÖDÜNÇ ALINMIŞ KAYNAKLAR DEĞİL"

Rusya lideri Putin, ulusal hedeflere ulaşılmasına ilişkin olarak, "Sallanmaya ve yavaştan almaya ayıracak vakit yok. Kim sorumluluktan kaçmak istiyor ve yavaş çalışmayı tercih ediyorsa hemen istifa etmeli. Zira insanlar laflara değil, somut olarak yapılan işlere bakar" dedi.

Putin, Rusya'nın gelişmek ve ilerlemek için gerekli olan programlara harcama yapabilecek kaynaklarına sahip olduğunu söyleyip "Bu kaynaklar başkalarından ödünç alınmış kaynaklar değil. Bunlar, milyonlarca insanımızın sıkı çalışması sonucu elde edilmiş kaynaklar" vurgusunu yaptı.