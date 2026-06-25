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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan 2 televizyon kanalına idari para cezası | Son dakika haberleri

        RTÜK'ten 2 TV kanalına idari para cezası

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Batman'daki özel bir bakım merkezine yönelik iddialara ilişkin mahkemenin getirdiği yayın yasağına uymayan 2 televizyon kanalına idari para cezası uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        RTÜK'ten 2 kanala ceza

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Batman'da özel yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği öne sürülen iddialara ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal ettiği belirlenen 2 TV kanalına idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

        DHA'daki habere göre; RTÜK, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Batman'da faaliyet gösteren özel yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği öne sürülen iddialara ilişkin getirilen yayın yasağının ihlal edilmesi gündeme alındı.

        Konuyla ilgili, Batman 2'nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2026 tarihli soruşturma dosyası kapsamında, Anayasa'nın 28'inci maddesi, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca yayın yasağı kararı verildiği vurgulandı. Kararın da RTÜK'ün web sitesinde yayımlandığı hatırlatıldı.

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        Yayın yasağına rağmen söz konusu iddiaların, 19 ve 20 Haziran'da 2 TV kanalında haberleştirildiği belirlendi. Söz konusu kanalların yargı otoritesini ihlal ettiği kaydedilen Üst Kurul toplantısında, ihlalin yalnızca bireysel bir yayın hatası değil; hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik tercih edilmiş sistematik bir ihlal niteliği taşıdığının altı çizildi.

        2 medya hizmet sağlayıcıya, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan 'Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz' hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi.

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