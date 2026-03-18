Ramazan topu yüzünde patladı!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ramazan topu yüzüne patlayan 17 yaşındaki A.A. isimli genç, ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, A.A.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Giriş: 18.03.2026 - 14:32
Muğla'da olay, Menteşe ilçesi Kıramettin Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında yaşandı. İlçe sakinlerinin sahura kalkması için patlatılan ramazan topu, ateşleyen kişinin yanında bulunan A.A'nın (17) yüzüne isabet etti.
GENÇ AĞIR YARALANDI
AA'nın haberine göre patlamanın etkisiyle genç ağır yaralandı. Sağlık ekibince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR: 2 GÖZALTI
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
