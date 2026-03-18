        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Ramazan topu yüzünde patladı | Muğla haberleri | Son dakika haberleri

        Ramazan topu yüzünde patladı!

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde ramazan topu yüzüne patlayan 17 yaşındaki A.A. isimli genç, ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, A.A.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 14:32
        Ramazan topu yüzünde patladı!
        Muğla'da olay, Menteşe ilçesi Kıramettin Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında yaşandı. İlçe sakinlerinin sahura kalkması için patlatılan ramazan topu, ateşleyen kişinin yanında bulunan A.A'nın (17) yüzüne isabet etti.

        GENÇ AĞIR YARALANDI

        AA'nın haberine göre patlamanın etkisiyle genç ağır yaralandı. Sağlık ekibince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR: 2 GÖZALTI

        Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Maydos Mıntıka Komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Mart 1915'te Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ile Seddülbahir bölgesindeki birlikleri denetlerken Birleşik Filo'nun bombardı...
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"