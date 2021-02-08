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HaberlerOtomobilSON DAKİKA: Renault Megane Sedan yenilendi! İşte fiyatı - haberler
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Makyajlı Renault Megane Sedan satışa sunuldu

Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilen modellerden Megane Sedan yenilendi. Görünüm tazeleyen C segment sedan modelin başlangıç fiyatı 198 bin 100 TL olarak açıklandı. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Türkiye, C-Sedan segmentinin ağırlıkta olduğu bir pazar. C-Sedan segmenti, ülkemiz binek otomobil pazarından yüzde 33 pay alıyor. Böylesine önemli bir segmentte satılan her 5 araçtan biri olma özelliğini taşıyan Megane Sedan önemli kozlarımızdan olacak" dedi

SON DAKİKA: Renault Megane Sedan yenilendi! İşte fiyatı - haberler
Bursalı sedan görünüm tazeledi
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HABERTURK.COM

2016’daki lansmanından bu yana 200 binden fazla satış adetine ulaşan Renault’nun c-segment sedan modeli Megane yenilendi. Makyaj operasyonu geçiren otomobil, görünüm tazelerken yeni motor seçeneğine de kavuştu.

Bursa’daki Oyak Renault fabrikasındaki üretilip 30’a yakın ülkeye ihraç edilen ve 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin en çok satan ilk 3 otomobilinden biri olan Megane Sedan, makyaj ile birlikte 10.2 inç gösterge paneli ve 9.3 dikey multimedya ekranı gibi teknolojik yenilikler edindi. Otomobilin motor seçenekleri arasına ise 1.0 TCe benzinli motor eklendi.

Makyajlı Megane hakkında açıklamalarda bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Türkiye, C-Sedan segmentinin ağırlıkta olduğu bir pazar. Öyle ki 2020 sonu itibarıyla C-Sedan segmenti, ülkemiz binek otomobil pazarından yüzde 33 pay alıyor. Böylesine önemli bir segmentte satılan her 5 araçtan biri olma özelliğini taşıyan Megane Sedan, yenilenen yüzüyle birlikte 21 yıldır aralıksız devam eden binek otomobil pazarı liderliğimizi geleceğe taşımak için önemli kozlarımızdan olacak" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Cosmo mavi ve inci beyazın da içinde olduğu 7 farklı dış renk seçeneğiyle sunulan Yeni Megane Sedan, 16 ila 18 inç arası jant seçeneklerini de kullanıcıyla buluşturuyor. Elektrokrom çerçevesiz dikiz aynası ve krom kaplamalı klima kumandalarına sahip olan yeni Megane Sedan’da yeni döşemeler ve elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu gibi yenilikler de bulunuyor.

1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir güç ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Makyajlı Megane Sedan'daki 1.5 Blue dCi dizel motor, 115 beygir güç üretiyor ve 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile alınabiliyor.

Görünüm tazeleyen yerli C segment sedan modelin 198 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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