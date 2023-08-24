Resmi Gazete'de yayımlandı: 42 ilin jandarma komutanı değişti Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre; 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 2 tuğgeneral, tümgeneralliğe; 11 kıdemli albay ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Birçok kaymakam ve vali yardımcısının da görev yerleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapıldı. Karar ile; birçok kaymakam ve vali yardımcısı da yeni görev yerlerine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapılırken, birçok kaymakam ve vali yardımcısının da görev yerleri değişti. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 2 tuğgeneral, tümgeneralliğe; 11 kıdemli albay ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

42 İLİN JANDARMA KOMUTANI DEĞİŞTİ

DHA'nın haberine göre; karar ile 42 ilin jandarma komutanlıklarına yapılan atamalar şu şekilde:

Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Nuh Köroğlu, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Çoşkun Sel, Adana İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Mustafa Erdem, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Erhan Demir, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Metin Düz, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Gökhan İnan, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Adem Şen, Van İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Fatih Cemal Kiper, Kars İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan, Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Hacı Ali Büber, Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Arı, Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Karaca, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Nihat Özkök, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Özcan, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Avcı, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Albay Halil Çoşkun, Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na ve Jandarma Albay Gürol Okyar, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

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Karar kapsamında, yapılan diğer atamalar ise şöyle:

Tümgeneral Şakir Uslu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na; Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'na; Tümgeneral Cengiz Yıldız, Asayiş Başkanlığı'na; Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na; Tümgeneral Nail İlbey, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı'na; Tümgeneral Ersel Özer, Jandarma Lojistik Başkanlığı'na; Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na; Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İstihbarat Daire Başkanlığı'na; Tuğgeneral Hamdi Gülpınar, Jandarma İstihkam Komutanlığı'na; Tuğgeneral Özlem Yılmaz, Personel Merkez Daire Başkanlığı'na; Tuğgeneral Gökhan Şahin, Tem Daire Başkanlığı'na; Tuğgeneral Engin Avcı, Asayiş Daire Başkanlığı'na (İNTİBAK); Tuğgeneral Ferruh Taraktaş, İHA Komutanlığı'na; Tuğgeneral Bülent Baykal, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı'na getirildi.

BAZI GENERALLER VE ALBAYLAR BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ ETTİ

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller ve albaylar 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11'inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Bu karar kapsamında; Tuğgeneral Ersel Özer, Tümgeneralliğe; Tuğgeneral Nail İlbey, Tümgeneralliğe; Jandarma İstihbarat Kıdemli Albay Hamdi Gülpınar, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Dirim, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Ercan Atasoy, Tuğgeneralliğe; Jandarma Pilot Kıdemli Albay Ferruh Taraktaş, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Engin Avcı, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Bakçepınar, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Bülent Baykal, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt, Tuğgeneralliğe; Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.